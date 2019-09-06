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Поргина разговаривает с покойным Караченцовым каждый день

, 17:48 Фото 115

Вдова актера призналась, что беседует с мужем каждый день и чувствует его заботу.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Людмила Поргина общается с покойным Николаем Караченцовым ежедневно, сообщает URA.RU. В интервью актриса поделилась, что Николай «всегда находится рядом с ней».

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«Жена и муж — это всегда одно тело и одна душа, поэтому мы с Николаем не расстанемся никогда. Теперь я спокойна за него, ежедневно беседую с Николаем, ощущаю его заботу» — рассказала она в интервью.

Потеря мужчины всей ее жизни, стала огромным испытанием для Поргиной. Справиться с утратой ей помогают внуки, которые очень похожи на Николая. Кроме того, в течение года с момента похорон мужа она посетила все места, которые являются памятными для их пары.

«За год со дня его смерти я прошлась по всем местам в разных странах, которые мы посещали вместе с Николаем, постоянно разговаривала с ним, привела себя в порядок и поняла, что он всегда со мной и мы будем вместе всю жизнь» — поделилась Людмила.

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Поргина разговаривает с покойным Караченцовым каждый день

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