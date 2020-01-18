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Видео: Заседание Куйбышевского суда Петербурга по аресту юриста Николаенко

, 14:29 | Василий Заика Эксклюзивное видео 50

Партнеру адвокатской коллегии «Хренов и партнеры» инкриминируется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

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Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео заседания Куйбышевского суда Петербурга по аресту партнера крупной московской адвокатской коллегии «Хренов и партнеры», бывшего заместителя генерального директора ООО «Компания „Базовый элемент“», директора по правовым вопросам ЗАО «Главстрой» Игоря Николаенко. На кадрах видно, как адвокат пытается скрыть лицо от объективов камер журналистов.

Юрист был задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, Игорь Николаенко обещал повлиять на ход двух судебных процессов, участниками которых являлись ООО «Юнайтед мультимедиа проджектс» и ООО «Эшелон Фильм».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге арестован партнер адвокатской коллегии «Хренов и партнеры».

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