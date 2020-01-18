Маргарита Паша покорила подписчиков пикантными фотографиями из отпуска. «Мисс Украина — 2019» отдыхала на индонезийском острове Бали. Модель поделилась в Instagram снимками, на которых позирует в черном откровенном бикини на пляже. Подтянутая фигура, длинные ноги и идеально ровный загар звезды буквально свели ее фолловеров с ума.

«Отдохнула, загорела, подкачалась, вдохновилась и, наконец-то, сфотографировалась во всех ракурсах и позах», — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @margoritapasha

Пользователи соцсети похвалили кумира за раскрепощенность и стройное тело. Поклонники выразили восторг по поводу того, насколько тщательно Маргарита Паша следит за сохранением идеальной формы. Фигура «Мисс Украины-2019» — полностью ее заслуга, модель часто публикует фото из спортзала. Фанаты оставили звезде множество восхищенных комментариев.

«Ты — звезда!»

«Какая же секси-фигура»;

«Идеальная девушка!»

«Очаровательная принцесса!» — написали фолловеры.

Маргарита Паша известна на Украине своими скандальными и дерзкими выходками. Однажды красавица во время интервью отказалась общаться на украинском языке. Позже украинка довольно неожиданным образом ответила на вопрос «чей Крым».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маргарита Паша показала финальное платье для конкурса «Мисс Мира».