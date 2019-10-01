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«Мисс Украина-2019» отказалась давать интервью на украинском языке

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Маргарита Паша во время съемок для программы «Светская жизнь» предпочла русский язык украинскому.

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Фото, видео: Instagram @margoritapasha

Тема:
Украинский кризис 179

Скандалом закончилось интервью обладательницы титула «Мисс Украина-2019» программе «Светская жизнь», где Маргарита Паша отказалась общаться на украинском языке, пишет 24tv.ua.

Позже девушка объяснила своим подписчикам в социальной сети, что имеет полное право говорить на том языке, на каком считает нужным.

«Я имею право излагать свои мысли на языке, на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?)» — прокомментировала ситуацию 24-летняя модель.

Instagram @margoritapasha

Многие пользователи соцсетей раскритиковали модель за нежелание общаться на родном языке и даже высказали мнение, что она не заслуживает титула «Мисс Украина».

Вскоре Маргарита, видимо пытаясь реабилитироваться в глазах подписчиков, опубликовала пост с признаниями в любви к Незалежной. Девушка написала, что ценит родную страну за «многонациональность и поликультурность» и опровергла информацию о том, что не желала давать интервью на украинском языке.

«Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке», — отметила Паша.

Instagram @margoritapasha

Свой отказ в интервью Маргарита объяснила переутомлением и неважным самочувствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 16 июля в Незалежной приняли закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни.

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