  1. Пятый канал
  4. Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков

Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков

, 19:11 | Светлана Александрова Видео 22

На встрече с ветеранами и общественностью в Санкт-Петербурге президент РФ поблагодарил участников поисковых отрядов за их деятельность.

Фото: ТАСС / Валерий Морев, 5-tv.ru

Продолжить государственную поддержку поискового движения в России пообещал Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и общественными организациями в Санкт-Петербурге, где вместе с горожанами президент отметил 77-летие прорыва блокады Ленинграда.

Глава государства поблагодарил поисковиков за их деятельность и выразил надежду, что они и впредь продолжат развивать важную работу по сохранению памяти о войне.

«А мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать», — сказал президент.

Он отметил, что поисковая деятельность — это кропотливая, тяжелая и подчас опасная работа, требующая «большой ответственности и дисциплины».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге пообещал «заткнуть поганый рот» тем, кто пытается «переиначить историю» и принизить роль советских граждан в борьбе с нацизмом.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

Последние новости

19:28
Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи
19:11
Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков
18:59
«Врач рассказывает страшное»: Юлия Савичева призналась, что сильно заболела
18:53
Польша заявила права на предметы искусства в России
18:39
Звезда сериала «Не родись красивой» не смогла выйти на сцену из-за недомогания
18:32
Председатель ТСЖ рассказал о ремонте комнаты в Петербурге, где «обрушилась штукатурка»

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января
Макгрегор против Серроне: дата, статистика бойцов и коэффициенты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]