Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков

Продолжить государственную поддержку поискового движения в России пообещал Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и общественными организациями в Санкт-Петербурге, где вместе с горожанами президент отметил 77-летие прорыва блокады Ленинграда.

Глава государства поблагодарил поисковиков за их деятельность и выразил надежду, что они и впредь продолжат развивать важную работу по сохранению памяти о войне.

«А мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать», — сказал президент.

Он отметил, что поисковая деятельность — это кропотливая, тяжелая и подчас опасная работа, требующая «большой ответственности и дисциплины».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге пообещал «заткнуть поганый рот» тем, кто пытается «переиначить историю» и принизить роль советских граждан в борьбе с нацизмом.