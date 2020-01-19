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«Вранье!»: отец умершего при домашних родах малыша ополчился на журналистовв

, 0:29 | Мия Субботина Эксклюзивное видео 83

По факту гибели ребенка региональная прокуратура проводит проверки всех обстоятельств произошедшего.

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Фото, видео: Globallookpress.com /Vojtech Vlk, 5-tv.ru

В Петербурге младенец скончался во время домашних родов в ванной.

5-tv.ru попытался выяснить у непосредственного участника этих событий о том, что именно произошло тем роковым вечером, однако супруг роженицы, которая отважилась на такой рискованный шаг, встретил репортера не радушно. Мужчина заявил, что все ложь и везде вранье. При этом он сказал, что СМИ наживаются на горе людей.

«Вам головы всем поотрывать или как вообще? Вы какую клевету накидали? Вы вранье выкинули вот туда. Вы мусором занимаетесь, понимаете? Вы на горе людей делаете бабки!» — сказал он.

Сосед семьи заявил, что глава семейства адекватный, а жена со странностями — замкнутая и ни с кем не здоровается. Известно, что в этой семье есть еще трехлетняя девочка, но каким образом она появилась на свет — в роддоме или дома — он не знает. Мужчина считает, что в роды в ванной это не нормально.

По слухам, глава семейства, где умер ребенок, может заниматься поисками исторических артефактов, но не факт, что законно.

«Знаете, есть белые копатели, есть черные», — расплывчато ответил сосед, добавив что мужчина постоянно был в разъездах.

5-tv.ru

Главный акушер-гинеколог Минздрава России в СЗФО Антон Михайлов рассказал 5-tv.ru, что в Голландии около 40% женщин рожают дома. Однако при родоразрешении присутствуют специалисты, которые оказывают квалифицированную помощь.

«В наших условиях такого не осуществляется», — заявил он.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младенец скончался во время домашних родов в Петербурге. Муж роженицы присутствовал при родоразрешении и оказывал помощь. В определенный момент, при невыясненных пока обстоятельствах, малыш умер. Трагедия произошла в квартире одного из домов в Невском районе. В настоящее время прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего.

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