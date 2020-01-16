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В Петербурге младенец скончался во время домашних родов в ванной

, 16:45 | Василий Заика Видео 51

Трагедия произошла в квартире одного из домов на проспекте Пятилеток в Невском районе.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, Прокуратура Санкт-Петербурга

Младенец скончался во время домашних родов в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в квартире одного из домов на проспекте Пятилеток в Невском районе.

Известно, что 33-летняя жительница Северной столицы отважилась произвести ребенка на свет в ванной. Супруг роженицы присутствовал при родоразрешении и оказывал посильную помощь. В определенный момент, при невыясненных пока обстоятельствах, малыш умер. Петербурженка в состоянии средней тяжести была госпитализирована.

В настоящий момент прокуратура Невского района Петербурга инициировала проверку по факту гибели новорожденного. Ведомству предстоит выяснить причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семилетний мальчик едва не утонул в бассейне Всеволожска.

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