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«Берегитесь, пацаны»: дочь задвинула Ирину Пегову на второй план

, 22:22 | Василий Заика Фото 62

Звезда сериала «Акушерка» выложила в сеть снимки, сделанные во время семейной фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время семейной фотосессии. На кадрах 41-летняя актриса позирует вместе со своей 13-летней дочерью Татьяной Орловой в белых толстовках.

Ирина Пегова в своем посте отметила, что взрослеющий ребенок уже переплюнул ее по красоте.

«Это, когда мама курит в сторонке… Или не знаю, как все, но мы в белом!» — озаглавила публикацию Ирина Пегова.

Instagram @pegovairina

Пользователи, подписанные на страницу знаменитости, подметили, что дочь Ирины Пеговой очень похожа на своего отца — актера Дмитрия Орлова. Фанаты артистки подчеркнули, что Татьяна Орлова растет настоящей красавицей. Помимо прочего, юзеры, по традиции, оставили под постом звезды сериала «Акушерка» множество восторженных комплиментов.

«Дочь очень на папу похожа. Хорошенькая, прелесть!»

«Берегитесь, пацаны! Просто красавицы!»

«Чудесные мама с доченькой»;

«Вы, как две сестренки», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова с дочерью посмотрела красоты Израиля.

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