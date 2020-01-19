«Детей рожают, чтобы любить»: бывшая жена Гуфа рассердилась на Водонаеву

Певица Айзу Анохину возмутило высказывание экс-подруги Алены Водонаевой, предположившей, что материнским капиталом будут пользоваться, в первую очередь, «отчаявшиеся» люди и «быдло». Ответный пост на критическое заявление звезды «Дома-2» бывшая жена Гуфа опубликовала в Instagram.

Сенсационное заявление экс-участницы телестройки обсуждали все — от деятелей культуры и журналистов, до звезд шоу-бизнеса и блогеров. Не прошла мимо скандального высказывания Водонаевой и Анохина, признавшись, что была поражена, ведь она тоже хотела бы получить материнский капитал, который предназначается ей за рождение второго ребенка — сына Элвиса.

«Ни на первого, ни на второго я не получала тот самый заветный материнский капитал <…> Через пару дней окажусь в Москве и все же подам и получу деньги на Элвиса», — эмоционально выразилась Айза.

Instagram @aizalovesam

Певица утверждает, что желание воспользоваться материнским капиталом не делает ее нищей — девушка вспоминает, что всей душой желала каждого своего ребенка, даже несмотря на то, что первого сына она родила от наркомана, который не мог достойно содержать наследника.

«Меня кормили мои родители, плюс я забеременела от наркомана, то есть от человека из низкого <…> слоя общества. Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребенка? Нет! Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребенка, чтобы его любить» — заявила блогер.

Такое громкое заявление заставило разделиться фолловеров Анохиной на два лагеря. Одни упрекнули Айзу в безответственности, другие — подержали и даже восхитились смелостью молодой мамы.

«Как приятно это читать! Я тоже думаю, что счастье все-таки не в деньгах, и называть человека, у которого не много финансовых возможностей „быдлом“ — настоящая бедность: духовная и интеллектуальная»;

«Так Алена написала пост не про то, что нужно отменить маткапитал, а о том, что нужно повышать уровень жизни в России»;

«Алена четко и по делу написала свою позицию, не имея в виду нормальных людей. Когда каждый день новости — где-то ребенка оставили в квартире и он умер, где-то на гречку ставят и много чего еще. Алена писала именно про них!» — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин назвал высказывание Водонаевой о «быдле» и маткапитале оскорбительными.