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«Сегодня утром должны были вылетать»: Марат Башаров о запрете въезда на Украину российских актеров

, 22:37 | Марина Неруцких Эксклюзивное интервью 57

Организаторы гастролей спектакля «Идея фикс» в исполнении московских артистов сообщили об отмене выступления зрителям только за 20 минут до начала представления.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Российским актерам запретили въезд на Украину. Как стало известно 5-tv.ru, участникам спектакля «Идея фикс» отказали в посещении страны. Информация о гастролях московских артистов на сцене дворца культуры «Днепроспецсталь» имеется на сайте городской афиши afisha.zp.ua. Спектакль должен был состояться 19 января.

5-tv.ru связался с одним из артистов, занятых в спектакле «Идея фикс» — Маратом Башаровым — и попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Вообще-то там три актера участвующих — Лариса Удовиченко, Сергей Колесников и Марат Башаров в спектакле заняты. Андрей Бутин является продюсером этого спектакля. У нас сегодня должен был быть первый спектакль. Сегодня утром мы должны были вылетать. Но вчера Андрей мне позвонил и сообщил о том, что организаторы гастролей на Украине ему сообщили, что въезд на Украину нам запрещен», — рассказал артист.

Марат Башаров также добавил, что ему поступают звонки из Запорожья, люди жалуются, что организаторы, несмотря на то, что знали об отмене спектакля еще накануне, зрителям объявили об этом лишь за 20 минут до начала представления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федору Добронравову вернули право приезжать на Украину.

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