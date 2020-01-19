«Достаточно было их одернуть»: боец без правил Андрей Семенов о действиях охранника ТЦ «Химки»

Недопустимым назвал поведение охранника торгового центра «МЕГА Химки», нокаутировавшего подростка, российский боец без правил Андрей Семенов по прозвищу Белая Акула. По его словам, исходя из появившегося в соцсетях видео инцидента, можно сделать вывод, что сотрудник ЧОПа обладает спортивной подготовкой и удар ногой у него поставлен.

«Охранник ничего не сделал умнее, как только взял и ударил ногой несколько раз. Я считаю, что такое поведение недопустимо, потому что прежде всего нужно уметь донести как-то, попробовать убедить, а если там уже не получается, попробовать развести. В данной ситуации можно было развести подростков по сторонам, не применяя такой жесткой физической силы», — сказал Семенов в интервью 5-tv.ru.

По словам спортсмена, подобное могло произойти из-за недостатка общения с людьми и от «недостатка мозгов». Человек обладающий бойцовскими навыками не должен их применять в такой ситуации, убежден Белая Акула.

Он также высказал мнение, что часть вины лежит и на охранной фирме, которая берет на работу подобных сотрудников. Помимо физической подготовки, они должны уметь вести себя с людьми и разрешать напряженные ситуации в тот момент, когда они только еще начинают зарождаться.

«На мой взгляд было бы достаточно их одернуть, одного в одну сторону, другого в другую сторону и на этом бы конфликт закончился. Тем более их там было несколько охранников, он не один там», — заключил Семенов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в отношении охранника, избившего 19-летнего молодого человека, возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».