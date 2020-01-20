Гороскоп на 20 января: Луна в Стрельце предостерегает от траты жизненных сил

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 января 2020 года, подходящее время, чтобы взглянуть на мир по-новому. Весы, следуйте советам, которые вы давали другим. Близнецы, остановите войну с самим собой и поверьте в свои способности. Рыбы, переключите внимание на то что угодно душе. Помните, что «быть» так же важно, как «делать».

♈ Овен

Древние японцы считали, что обрести настоящую цель можно, если найти середину между страстью, миссией, призванием и профессией. Эта идея хороша на бумаге, но не так много людей способны жить в согласии с душевным стремлением. Овен, вы всегда могли отличить истину от иллюзии. Сегодня вам ничто не мешает увидеть верный путь.

Космический совет: разрешите себе стать целеустремленным.

♉ Телец

Вы будете вознаграждены за ваше терпение и настойчивость. Проекты, в которые вы планируете инвестировать сейчас, сулят многие прибыли. Но потакание своей творческой натуре не менее важно. Вы почувствуете вдохновение, чтобы выплеснуть его на бумагу. Позвольте словам течь, не беспокоясь о понимании и грамматике. Технические детали можно рассмотреть позже.

Космический совет: не спешите и следуйте вдохновению.

♊ Близнецы

Когда вы сомневаетесь в собственных идеях, то вступаете в войну с собой. Так далеко не уедешь. Путь, который вы выбрали, сложен, но возможен. Взгляните своим страхам в лицо и усмирите их, призвав на помощь внутреннюю силу. Нынешние идеи пришли к вам не без причины. Сотрудничайте со Вселенной.

Космический совет: поверьте в свои способности.

♋ Рак

Рак, вам мешает внутреннее убеждение, что вы ничего не можете сделать. Но непреодолимая сила толкает вперед. Направьте эту энергию на то, чтобы на этой неделе установить большие, смелые цели. Они вдохновят вас и придадут смысл каждодневным утренним пробуждениям. Выполнить поставленные задачи поможет составленный план.

Космический совет: настройтесь на то, что делаете.

♌ Лев

Работа помогает оплачивать счета, но вашу жизнь поддерживает то, чем вы занимаетесь в свободное время. Возможно, вы чувствуете, что теряете баланс. Хороший способ выбраться из этого беспорядка — создать финансовый резерв, который отвечал бы вашим потребностям. С его помощью вы сможете направить внимание на истинную цель.

Космический совет: расставьте приоритеты, но не забывайте о финансах

Иоанн Креститель: что можно и нельзя делать 20 января

♍ Дева

Посмотрите на убеждения, которые сформировали вашу жизнь. С какими из них вы резонируете? Настало время навести порядок внутри себя, дать оценку собственной жизни и перестать обвинять других людей. Посмотрите, что вам нужно в себе изменить. Пусть процесс обучения начнется сегодня.

Космический совет: отпустите предвзятость и откройтесь переменам.

♎ Весы

Вы одарены практическими знаниями, которые расширяют ваши способности к решению проблем. Но когда дело доходит до денег, все эти навыки улетают в окно. Легко советовать другим. Следование вашим собственным советам — это то, с чем вы давно сталкиваетесь. Ваша цель — создавать богатство и поддерживать его. Похоже, теперь вы знаете, каким будет следующий шаг.

Космический совет: принимайте практичные финансовые решения.

♏ Скорпион

Следите, чтобы ваш круг оставался маленьким, а мечты большими. Окружите себя людьми, которые, как и вы, движутся к свету. Пора попрощаться с нездоровыми связями. В древних культурах вокруг священного огня собирались члены племен, чтобы поделиться историями любви и потери, храбростью и смехом. Ищите вдохновение у своих предков, Скорпион. Создайте место, где можно собраться с близкими.

Космический совет: общение в созданном вами круге принесет терапевтический эффект.

♐ Стрелец

«Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить». Эта цитата Достоевского должна разбудить вас, Стрелец. Что зажигает ваш внутренний огонь? Какими способами вы хотели бы сделать свою жизнь осмысленной? Ответ лежит в вашем прошлом опыте. Когда-то вы вкусили настоящее счастье. Вспомните об этом.

Космический совет: вернитесь в прошлое и найдите цель, которая вам по душе.

♑ Козерог

Задумайтесь, кто ваш злейший враг. Возможно, это вы, Козерог. Вспомните, как и где вы недооценили себя. Пришло время выйти на свет и поделиться своей магией с миром. Для многих вы — образец для подражания. Идущим тем же путем будет полезно оказаться рядом с вами и искать вдохновение в вашей истории жизни.

Космический совет: поделитесь знаниями с миром.

♒ Водолей

Гнев и обида блокируют поток любви. Вы не хотите что-то отпустить и думаете о том, что не сработало. Но прошлого не изменить. В вашем распоряжении только настоящий момент. Простая медитация поможет вам очиститься. Расслабьтесь и представьте, как ваше тело наполняется теплом и любовью.

Космический совет: очиститесь от отрицательной энергетики.

♊ Рыбы

Рыбы, вы запустили творческий процесс, подготовив почву для богатого урожая. Теперь пришло время перейти к следующему этапу. Отпустите свой разум. Забудьте на время о целях и обратите внимание на действия, которые отвечают душевным забросам. Помните, что «быть» так же важно, как и «делать».

Космический совет: дайте волю воображению.

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