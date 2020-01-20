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  4. Макгрегор изменился? Экс-чемпион побил Серроне и повел себя не так, как обычно

Макгрегор изменился? Экс-чемпион побил Серроне и повел себя не так, как обычно

, 7:30 Эфирная новость 37

Перед боем с американцем ирландец не стал демонстрировать свою вызывающую походку, а потом даже обнял поверженного соперника.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Ирландец вернулся и отправил соперника в нокаут. Экс-чемпиону Конору Макгрегору понадобилось всего 40 секунд, чтобы показать: он в отличной форме.

Американец Дональд Серроне стал первым противником Макгрегора после громкого поражения в 2018-м. Тогда его одолел наш соотечественник Хабиб Нурмагомедов. И теперь Макгрегор требует реванша. Он намерен вернуть чемпионский пояс, однако пока никакой конкретики — договоренностей о поединке с россиянином нет.

Стоит отметить, что всегда эпатажный ирландец теперь ведет себя совсем по-другому: перед боем с американцем он не стал демонстрировать свою вызывающую походку, а потом даже обнял поверженного соперника. Впрочем, такое поведение для соперников — не повод расслабляться: Макгрегор заявил, что рад снова творить историю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отец Нурмагомедова прокомментировал проигрыш Серроне Макгрегору.

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