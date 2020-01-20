«Горячая тетя Тайваня» раскрыла секрет своей молодости в 63 года

63-летняя тайваньская знаменитость Чен Мэйфен раскрыла секрет своей привлекательности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Певица и актриса поразила сеть своей необычной привлекательной внешностью и подтянутым телом. Известно, что в 1975 году, когда ей было 19 лет, она получила титул королевы красоты. Спустя несколько лет самая влиятельная телеведущая страны Чжан Сяоян объявила ее «самой горячей тетей Тайваня».

Актриса поведала зарубежному изданию свой секрет красоты. По утрам она предпочитает есть суп с несколькими ломтиками имбиря. Чен полагает, что именно это позволяет ей сохранять молодость кожи.

Певица призналась, что заставляет себя ходить в спортзал. Для мотивации она наняла себе инструктора, с которым занимается силовыми тренировками несколько раз в неделю.

Кроме того, актриса тщательно следит за своим здоровьем. Поскольку она каждый день носит обувь на высоком каблуке, то по вечерам знаменитость босиком стоит на специальной наклонной подставке для ног, позволяющей перенести вес всего тела на пятки. Это позволяет минимизировать вред для суставов. При этом Мэйфен похлопывает себя по рукам и ногам. Она верит, что таким образом помогает циркуляции энергии по телу.

Чен поблагодарила своих поклонников за поддержку в соцсетях и добавила, что ее самый большой секрет молодости и красоты — это хорошее настроение каждый день.

Некоторое время назад Мэйфен пережила болезненный развод с мужем, с которым она была в браке десять лет. Детей у актрисы нет, поэтому ей пришлось пережить личную драму в одиночку. Однако артистка не отчаивается, а наоборот, собирается встретить новую любовь.

«Но мужчинам нравятся молодые женщины, поэтому мне трудно найти идеального партнера», — подчеркнула Чен.

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