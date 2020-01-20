Труба, прорвавшаяся в хостеле Перми, эксплуатировалась почти 60 лет

Труба отопления, из-за прорыва которой погибли пять человек в хостеле в Перми, эксплуатировалась с 1962 года. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах Пермского края.

«Труба отопления уже прорывалась неоднократно, но при ЧП жертв до этого не было. Известно, что труба эксплуатируется с 1962 года, ее не заменяли, только ремонтировали», — сказал источник.

Как стало известно 5-tv.ru, постояльцы оставляли негативные отзывы на хостел. В ноябре 2018 года одна из клиенток мини-отеля жаловалась на пожарную безопасность.

«Это ужас. Как тут получена лицензия — большой вопрос, надеюсь, мой отзыв поможет поскорее закрыться этому „отелю“ <…> Он находится в подвале, очень длинный и узкий коридор, вдоль которого двери в комнаты. Я не параноик, но, когда шла по коридору, уже подумала о том, как отсюда эвакуироваться в случае пожара», — писала посетительница.

Как сообщал 5-tv.ru, трубу отопления в хостеле в Перми прорвало ночью. Потоки кипятка хлынули на спящих постояльцев мини-отеля. В результате пять человек погибли, еще трое пострадали.