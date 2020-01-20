Гимн сумасшедшей любви: Бузова в день рождения выпустила «огненную» песню

Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новую песню под названием «В огне» в свой день рождения. Она уже доступна на всех основных цифровых площадках.

Звезда сейчас находится в романтических отношениях с Давидом Манукяном. По ее словам, в этой песне она хочет поделиться своим состоянием яркой влюбленности. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я в огне сейчас, и я хочу поделиться с вами своим состоянием и по традиции, в свой день рождения, подарить Вам эту песню. Пусть она станет гимном нашей сумасшедшей любви! Пусть это светлое чувство никогда нас не покидает», — подписала пост Ольга.

Instagram @buzova86

Многочисленные поклонники знаменитости уже успели ознакомиться с новой композицией и выразить свое восхищение артистке.

«Теперь это моя любимая песня!»;

«Трек просто огонь»;

«Эта песня идеальная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнаженная Бузова рассказала, что значит для нее 34-летие.