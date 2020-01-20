«Я сегодня именинница»: обнаженная Бузова рассказала, что значит для нее 34-летие

Певица и телеведущая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Звезда телестройки сейчас наслаждается отдыхом в Таиланде в компании своего возлюбленного Давида Манукяна.

В честь дня рождения знаменитость опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram. Исполнительница позирует в кадре полностью обнаженной, прикрывая тело только экзотическим растением. Такое «горячее» фото певица сопроводила постом о любви к себе. По словам Ольги, к 34 годам она стала мудрой и перестала стремиться кому-то что-то доказывать.

«34 года — это про безусловную любовь к себе. Когда понимаешь, что природа создала тебе Безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой, и не стремишься кому-то что-то доказывать — жизнь уже сама все доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаешь!» — написала артистка.

Instagram @buzova86

Прокомментировать свежий пост поспешил бойфренд Ольги.

«Любимая, с днем рождения», — написал Давид.

К поздравлениям блогера присоединился PR-агент певицы Антон Богославский.

«С днем рождения, Королева! С днем рождения, Муза! С днем рождения, Главная Девушка Страны!» — написал он.

Артистке также уже успели преподнести сюрприз супруга футболиста Павла Погребняка Мария и возлюбленный Бузовой. Блогер подарил огромный букет красных роз и пригласил в номер звезды скрипача.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Бузова трогательно поздравила Ольгу с днем рождения.