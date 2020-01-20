  1. Пятый канал
  4. Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева перевели в реанимацию

, 11:41 | Игорь Рязов 242

Известный кинематографист находится в больнице с 14 января.

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Народный артист РФ, создатель фильма «Асса» Сергей Соловьев переведен из обычной палаты в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении кинематографиста.

«Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал 5-tv.ru, Сергея Соловьева положили в больницу 14 января. Его госпитализировали после того, как он пожаловался на боли. За прошедшую неделю кинодеятель уже оказывался в реанимации, но затем был возвращен в обычную палату.

Сергею Соловьеву 75 лет. За годы карьеры он снял множество популярных фильмов. Наиболее известные среди них: «Асса», «Три сестры» и «Дом под звездным небом». Известно, что кинематографист страдает диабетом.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака

Последние новости

12:34
Спортсмен бы так не сделал: Михаил Алоян прокомментировал инцидент в ТЦ «МЕГА Химки»
12:25
«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю»: Разин посвятил пост своему умершему сыну
12:14
Вооруженных петербуржцев в балаклавах задержали в Таврическом саду
12:09
«Великолепная и сексуальная»: Пышная грудь Эрики Грей едва поместилась в топе
11:59
Концерт Бориса Гребенщикова в Индии прервала полиция
11:49
«Мажор» устроил стрельбу из окна Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака
Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории
«Хороша, а теперь еще и естественна»: Лера Кудрявцева оправилась после операции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]