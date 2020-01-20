Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Народный артист РФ, создатель фильма «Асса» Сергей Соловьев переведен из обычной палаты в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении кинематографиста.

«Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал 5-tv.ru, Сергея Соловьева положили в больницу 14 января. Его госпитализировали после того, как он пожаловался на боли. За прошедшую неделю кинодеятель уже оказывался в реанимации, но затем был возвращен в обычную палату.

Сергею Соловьеву 75 лет. За годы карьеры он снял множество популярных фильмов. Наиболее известные среди них: «Асса», «Три сестры» и «Дом под звездным небом». Известно, что кинематографист страдает диабетом.