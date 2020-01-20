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Гребенщиков пообщался с фанатами, несмотря на срыв концерта в Индии

, 13:45 | Игорь Рязов Видео 41

Выступление музыканта в индийском Гоа прервала полиция из-за требований местной религиозной общины.

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Фото, видео: Instagram @bgrebenshikov

Музыкант Борис Гребенщиков пообщался с поклонниками в формате «вопрос-ответ» после срыва его концерта в индийском штате Гоа. Видео с его выступления появилось в сети.

Ролик начинается с того, что Гребенщиков поет песню, играя на гитаре. Перед ним нет микрофона, аппаратура не подключена. В зале перед сценой находится множество людей. Они начали аплодировать, когда вместе с Гребенщиковым заиграли другие музыканты, но организатор тут же жестами попросила их не шуметь.

Доиграв, музыканты начали уходить со сцены. Поклонники поспешили спросить будет ли Гребенщиков отвечать на вопросы.

«Давайте. Вам будет слышно?», — ответил лидер группы «Аквариум» под утвердительные выкрики и просьбу женщины прокомментировать ее записку.

Как сообщал 5-tv.ru, концерт Бориса Гребенщикова в Индии был прерван из-за вмешательства местной полиции. Стражи порядка обосновали свои действия требованиями местной религиозной общины. Организаторы выступления заверили, что имели все нужные документы, но все равно не смогли переубедить полицию.

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