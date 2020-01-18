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«Подумай. Это я тебе как продюсер говорю»: Киркоров дал совет Фадееву

, 9:14 | Ниса Мурзанаева Видео 146

Продюсер группы SEREBRО опубликовал личное обращение короля поп-музыки в свой Instagram.

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim, @fkirkorov

Некоторое время назад Максим Фадеев заявил о создании новой группы SEREBRO. Продюсер рассказал, что музыкальный коллектив будет подвергнут полному апгрейду.

«Будет ли существовать группа? Будет. Когда, в каком виде — не скажу. Но это будет совершенно другая история. Уверяю вас, музыка будет на высоте. Старый материал мы исполнять не будем. Потому что прошлое должно остаться в прошлом», — поделился артист.

Новость о «модернизации» группы SEREBRO дошла до Филиппа Киркорова. Король отечественной поп-музыки решил дать совет коллеге по цеху. Максим Фадеев опубликовал в Instagram обращение, с которым к нему обратился эстрадный исполнитель.

«Если музыка другая, и состав другой, то зачем же название старое? Назови группу Zoloto, апгрейд такой. Zoloto! Подумай. Это я тебе как продюсер продюсеру говорю», — сказал певец.

Максим Фадеев решил посоветоваться с подписчиками. Продюсер попросил фолловеров прокомментировать высказывание Филиппа Киркорова и оценить его идею насчет Zoloto в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Фадеев признался — он намеренно брал слабых вокалистов.

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