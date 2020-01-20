«В полете открывается истинное лицо»: Верник показал забавные снимки с Пеговой

Российский актер театра и кино Игорь Верник вместе с коллегами по сцене — Ириной Пеговой, Паулиной Андреевой и Станиславом Дужниковым — отправился на гастроли в Екатеринбург. В салоне самолета артисты не на шутку развеселились и сделали несколько забавных снимков.

Самая смешная подборка фотографий появилась в Instagram-профиле у Игоря Верника. В кадре знаменитости кривляются и надувают щеки. А на другом снимке показывают пальцем друг на друга.

«В полете открывается истинное лицо (присмотритесь к тем, кто на заднем плане)» — написал артист.

Instagram @ivernik

Поклонники восхитились непосредственностью любимых артистов и обрадовались, увидев их в естественном образе.

«Банда»

«Красавцы! Обожаю»;

«Какая замечательная компания летит!»;

«Настоящие люди»;

«Веселая компания», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь задвинула Ирину Пегову на второй плана.