«В полете открывается истинное лицо»: Верник показал забавные снимки с Пеговой

Российский актер театра и кино Игорь Верник вместе с коллегами по сцене — Ириной Пеговой, Паулиной Андреевой и Станиславом Дужниковым — отправился на гастроли в Екатеринбург. В салоне самолета артисты не на шутку развеселились и сделали несколько забавных снимков.
Самая смешная подборка фотографий появилась в Instagram-профиле у Игоря Верника. В кадре знаменитости кривляются и надувают щеки. А на другом снимке показывают пальцем друг на друга.
«В полете открывается истинное лицо (присмотритесь к тем, кто на заднем плане)» — написал артист.
Поклонники восхитились непосредственностью любимых артистов и обрадовались, увидев их в естественном образе.
«Банда»
«Красавцы! Обожаю»;
«Какая замечательная компания летит!»;
«Настоящие люди»;
«Веселая компания», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь задвинула Ирину Пегову на второй плана.