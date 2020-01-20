  1. Пятый канал
  4. «В полете открывается истинное лицо»: Верник показал забавные снимки с Пеговой

«В полете открывается истинное лицо»: Верник показал забавные снимки с Пеговой

, 17:26 | Мия Субботина Фото 132

Ирина Пегова с другими артистами театра покривлялась на камеру.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pegovairina, @ivernik

Российский актер театра и кино Игорь Верник вместе с коллегами по сцене — Ириной Пеговой, Паулиной Андреевой и Станиславом Дужниковым — отправился на гастроли в Екатеринбург. В салоне самолета артисты не на шутку развеселились и сделали несколько забавных снимков.

Самая смешная подборка фотографий появилась в Instagram-профиле у Игоря Верника. В кадре знаменитости кривляются и надувают щеки. А на другом снимке показывают пальцем друг на друга.

«В полете открывается истинное лицо (присмотритесь к тем, кто на заднем плане)» — написал артист.

Instagram @ivernik

Поклонники восхитились непосредственностью любимых артистов и обрадовались, увидев их в естественном образе.

«Банда»

«Красавцы! Обожаю»;

«Какая замечательная компания летит!»;

«Настоящие люди»;

«Веселая компания», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь задвинула Ирину Пегову на второй плана.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 имен, сулящих невероятно долгую жизнь

Последние новости

18:41
Жена внука Пугачевой в воздушном платье ослепила фанатов своей красотой
18:28
Россия и Белоруссия договорились, как рассчитывать компенсации за «грязную» нефть
18:19
«Летать не вредно» — Ходченкова поделилась видео со своими танцами у шеста
18:11
«Милые бранятся, только тешатся»: Топалов ищет рецепты против споров с женой
18:00
«Вы с ума сошли?!» — задача по математике для младших классов рассорила соцсети
17:44
«Маленькие гаденыши»: Собчак поиронизировала над тем, как изменилось ее отношение к детям

Сейчас читают

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которым тяжело выйти замуж
Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]