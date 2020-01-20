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Галкин вышел в свет без Пугачевой и спел в обнимку с Вайкуле

, 15:00 | Карина Бернтгольц Видео 178

Юморист опубликовал видео с юбилея оперной певицы, на котором он развлекается без своей супруги.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин обеспокоил подписчиков, выложив в Instagram видео с юбилея оперной певицы Хиблы Герзмавой. Судя по кадрам, артист пришел на торжество в Дом Пашкова без своей супруги Аллы Пугачевой.

Впрочем, отсутствие певицы на вечере не помешало ему веселиться. Галкин шутил, записывал сторис в компании артисток Хиблы Герзмавой и Анны Нетребко и подпевал Лайме Вайкуле, которая подготовила для именинницы специальный музыкальный номер. Как видно на кадрах, латвийская звезда даже приобняла шоумена в момент исполнения композиции.

Такое поведение юмориста на мероприятии несколько смутило его подписчиков, пишет Утро.ру. Как отмечает издание, состояние здоровья Аллы Пугачевой внушает беспокойство ее фанатам. Они опасаются, что Примадонна российской эстрады стала реже появляться на публике из-за плохого самочувствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на дне рождения Хиблы Герзмавой Лайма Вайкуле также спела с Филиппом Киркоровым.

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