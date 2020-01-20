«Гены пальцем не размажешь»: сын Костюшкина исполнил свою первую балладу

Стас Костюшкин растопил сердца поклонников трогательным видео со своим младшим сыном. Ролик с четырехлетним Мироном появился на странице певца в Instagram.

В кадре мальчик сидит в кресле с игрушечной гитарой, перебирает струны и на ходу сочиняет песню. В тексте отчетливо слышно слово «няня», однако звездный отец убежден: композиция посвящена трагической любви. Костюшкин за кадром сам «переводит» текст Мирона, стилизуя его под одноголосый дубляж старых фильмов.

Instagram @stas_kostyushkin_official

«Вот и написал наш Мироша свой первый печальный трек. Правда, пока нужен перевод, но сейчас это тренд — перевод нужен многим исполнителям», — поясняет Стас в описании видео.

Поклонники от юного дарования пришли в восторг. Многие отметили душевное исполнение композиции. Также фолловеры Костюшкина-старшего выразили уверенность в том, что младший сын артиста унаследовал талант отца.

«Круто! Песня очень понравилась. Тронула все струны души!»

«Такое серьезное произведение, но почему-то так смешно!»

«Гены пальцем не размажешь! Весь в отца, талантище!» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Костюшкин необычно признался жене в любви.