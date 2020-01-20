Видео: Мишустин и Медведев что-то долго обсуждали перед заседанием Совбеза

Владимир Путин провел в понедельник в Ново-Огорево оперативное совещание Совета безопасности. Как сообщила пресс-служба президента РФ, на нем присутствовали назначенный на прошлой неделе премьер-министром РФ Михаил Мишустин, экс-премьер Дмитрий Медведев, получивший должность заместителя председателя Совбеза, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу и другие члены Совета безопасности.

Владимир Путин проинформировал коллег о результатах состоявшейся накануне в Берлине международной конференции по Ливии и двусторонних контактах в рамках этого саммита. На повестке дня были также вопросы социально-экономического развития России.

Как можно заметить на распространенном пресс-службой Кремля видео с совещания, перед его началом Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев что-то долго обсуждали в дверях, прежде чем войти в зал заседаний.

Как ранее сообщал 5-tv.ru бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности России 16 января. Эта должность была создана указом Владимира Путина специально для него. В тот же день в состав Совбеза был введен новый премьер-министр Михаил Мишустин.