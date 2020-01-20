  1. Пятый канал
  4. СК опубликовал видео из затопленного кипятком хостела в Перми, где погибли люди

СК опубликовал видео из затопленного кипятком хостела в Перми, где погибли люди

, 16:04 | Игорь Рязов Видео 86

Видеозапись была сделана во время работы сотрудников ведомства в мини-отеле.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет РФ опубликовал видеозаписи, сделанные во время работы сотрудников ведомства в хостеле Перми, в котором заживо сварились постояльцы. На кадрах видно, как изнутри выглядит заведение после трагедии.

Видео начинается со съемки входа в хостел, у которого стоят сотрудники СКР. После этого оператор спускается по лестнице в подвал, где и располагаются помещения мини-отеля. На полу много воды — ее наличие выдает характерный звук, раздающийся при каждом шаге.

Освещение в хостеле отсутствует, поэтому оперативник использует фонарик. На кадрах можно увидеть разбросанные вещи постояльцев, оценить размеры комнат и самого мини-отеля.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия в хостеле Перми произошла в ночь на 20 января. Там прорвало отопительную трубу, которая эксплуатировалась почти 60 лет. Кипяток хлынул на спящих постояльцев. В результате погибли пять человек и шестеро пострадали. Уже есть полный список жертв трагедии.

Читайте также

Девять легковых и грузовых машин столкнулись на трассе под Новосибирском

Наглый водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Петербурге
+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которым тяжело выйти замуж

Последние новости

17:20
«Интересное преображение!» — Поклонники поражены сходством Савельевой с Пугачевой
16:58
Президентом РФ может быть гражданин, достигший 35 лет и проживающий в России не менее 25 лет — законопроект
16:57
Видео: Мишустин и Медведев что-то долго обсуждали перед заседанием Совбеза
16:43
Киркоров пришел без макияжа на юбилей Герзмавы и спел дуэтом с Вайкуле
16:32
Глава управления Минюста РФ по Кузбассу скончалась в ночном клубе
16:25
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию РФ

Сейчас читают

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которым тяжело выйти замуж
ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака
Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]