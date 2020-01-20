СК опубликовал видео из затопленного кипятком хостела в Перми, где погибли люди

Следственный комитет РФ опубликовал видеозаписи, сделанные во время работы сотрудников ведомства в хостеле Перми, в котором заживо сварились постояльцы. На кадрах видно, как изнутри выглядит заведение после трагедии.

Видео начинается со съемки входа в хостел, у которого стоят сотрудники СКР. После этого оператор спускается по лестнице в подвал, где и располагаются помещения мини-отеля. На полу много воды — ее наличие выдает характерный звук, раздающийся при каждом шаге.

Освещение в хостеле отсутствует, поэтому оперативник использует фонарик. На кадрах можно увидеть разбросанные вещи постояльцев, оценить размеры комнат и самого мини-отеля.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия в хостеле Перми произошла в ночь на 20 января. Там прорвало отопительную трубу, которая эксплуатировалась почти 60 лет. Кипяток хлынул на спящих постояльцев. В результате погибли пять человек и шестеро пострадали. Уже есть полный список жертв трагедии.