Полный список погибших и пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле Перми

Трубу отопления прорвало в одном из хостелов Перми. 5-tv.ru публикует полный список погибших и пострадавших.

Пострадавшие

Мария У. 1986 год рождения. Термический ожог 1-2 степени кистей, стоп, голеней, поясничной области, 30%; Олег У. 1984 год рождения. Термический ожог нижних конечностей 2-3 степени, 20-25%; Эдуард М. 1991 год рождения. Термический ожог правой кисти и нижних конечностей 1-2 степени, 15%; Юрий Н. 1985 год рождения. Термический ожог голеней 2 степени, 2%; Владимир П. 1960 год рождения. Термический ожог голеней 1-2 степени, 3%; Наталья С. 1966 год рождения. Поверхностное обморожение голеностоп. Острая реакция на стресс.

Погибшие

Екатерина Ш. 2015 год рождения; Наталья Ш. 1976 год рождения; Вадим Ж. 1996 год рождения; Екатерина А. 1999 год рождения; Елизавета З. 1998 год рождения.

Как сообщал 5-tv.ru, прорыв трубы произошел в ночь на 20 января. Потоки кипятка хлынули на спящих постояльцев хостела в Перми. Сразу сообщалось о четверых погибших и четверых пострадавших. Затем число погибших увеличилось до пяти, а пострадавших сократилось до трех. Возможно, добавившиеся пострадавшие — это сотрудники МЧС, устранявшие последствия аварии.