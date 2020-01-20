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  4. Полный список погибших и пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле Перми

Полный список погибших и пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле Перми

, 13:46 | Игорь Рязов 84

В списке пять погибших и шесть пострадавших.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Трубу отопления прорвало в одном из хостелов Перми. 5-tv.ru публикует полный список погибших и пострадавших.

Пострадавшие

  1. Мария У. 1986 год рождения. Термический ожог 1-2 степени кистей, стоп, голеней, поясничной области, 30%;
  2. Олег У. 1984 год рождения. Термический ожог нижних конечностей 2-3 степени, 20-25%;
  3. Эдуард М. 1991 год рождения. Термический ожог правой кисти и нижних конечностей 1-2 степени, 15%;
  4. Юрий Н. 1985 год рождения. Термический ожог голеней 2 степени, 2%;
  5. Владимир П. 1960 год рождения. Термический ожог голеней 1-2 степени, 3%;
  6. Наталья С. 1966 год рождения. Поверхностное обморожение голеностоп. Острая реакция на стресс.

Погибшие

  1. Екатерина Ш. 2015 год рождения;
  2. Наталья Ш. 1976 год рождения;
  3. Вадим Ж. 1996 год рождения;
  4. Екатерина А. 1999 год рождения;
  5. Елизавета З. 1998 год рождения.

Как сообщал 5-tv.ru, прорыв трубы произошел в ночь на 20 января. Потоки кипятка хлынули на спящих постояльцев хостела в Перми. Сразу сообщалось о четверых погибших и четверых пострадавших. Затем число погибших увеличилось до пяти, а пострадавших сократилось до трех. Возможно, добавившиеся пострадавшие — это сотрудники МЧС, устранявшие последствия аварии.

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