Полный список погибших и пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле Перми

Трубу отопления прорвало в одном из хостелов Перми. 5-tv.ru публикует полный список погибших и пострадавших.
Пострадавшие
- Мария У. 1986 год рождения. Термический ожог 1-2 степени кистей, стоп, голеней, поясничной области, 30%;
- Олег У. 1984 год рождения. Термический ожог нижних конечностей 2-3 степени, 20-25%;
- Эдуард М. 1991 год рождения. Термический ожог правой кисти и нижних конечностей 1-2 степени, 15%;
- Юрий Н. 1985 год рождения. Термический ожог голеней 2 степени, 2%;
- Владимир П. 1960 год рождения. Термический ожог голеней 1-2 степени, 3%;
- Наталья С. 1966 год рождения. Поверхностное обморожение голеностоп. Острая реакция на стресс.
Погибшие
- Екатерина Ш. 2015 год рождения;
- Наталья Ш. 1976 год рождения;
- Вадим Ж. 1996 год рождения;
- Екатерина А. 1999 год рождения;
- Елизавета З. 1998 год рождения.
Как сообщал 5-tv.ru, прорыв трубы произошел в ночь на 20 января. Потоки кипятка хлынули на спящих постояльцев хостела в Перми. Сразу сообщалось о четверых погибших и четверых пострадавших. Затем число погибших увеличилось до пяти, а пострадавших сократилось до трех. Возможно, добавившиеся пострадавшие — это сотрудники МЧС, устранявшие последствия аварии.