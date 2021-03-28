ТОП-4 имен, сулящих невероятно долгую жизнь

Имена обладают особенной магической силой: они определяют судьбу человека и могут многое рассказать о нем. В том числе некоторые из них сулят своим обладателям невероятное долголетие — существует четыре имени, носители которых, как правило, живут дольше ста лет. Список представили ученые из Мичиганского университета, которые провели детальное исследование на эту тему.

Моисей

Среди мужчин долгожителями часто становятся Моисеи. В переводе это имя означает «человек», «дитя», «сын». Эти молодые люди обладают аналитическим умом и рациональным взглядом на жизнь. При этом Моисеи, как правило, не лишены любопытства и склонны к увлекательным авантюрам.

Илья

Илья — еще одно имя для долгожителя. Трактуется оно как «Мой Бог — Господь». Эти мужчины с детства проявляют отличные организаторские способности, они общительны и веселы. Легкий нрав помогает обладателям имени преуспевать в личной и рабочей сфере жизни.

Анна

Долгожительницами среди представительниц прекрасного пола зачастую становятся Анны. Эти дамы обычно имеют страстный и живой характер, а в любой сфере жизни имеют успех.

Мария

Четвертое имя в списке «вечных» — Мария. Женщины с этим именем не только живут дольше остальных, но и наполняют свою жизнь безмятежностью и некоторой загадочностью.

Стоит отметить, что все четыре имени — библейские и широко распространены среди христиан. Ученые предположили, что отчасти продолжительность жизни их обладателей связана именно с этим — в отличие от людей с редкими именами, они не подвергаются дополнительному стрессу в связи со своими паспортными данными.

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