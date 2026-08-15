Звезда по имени Солнце: неизвестные страницы из биографии Виктора Цоя

Кумиру советской молодежи Виктору Цою было всего 28, когда он попал в злополучную аварию 15 августа 1990-го. От полученных травм рок-звезда скончался на месте. Поклонники творчества артиста не могли поверить, что один из самых популярных артистов страны, автор многочисленных хитов скончался на пике музыкальной карьеры. Преданные фанаты сразу объявили лозунг «Цой жив!» и все еще повторяют его как мантру.

Удивительно, но после смерти рок-звезды творчество группы «Кино» стало еще популярнее. До сих пор армия фанатов с каждым годом пополняется новыми голосами, с легкостью подхватывающими строки о группе крови на рукаве, песнях еще ненаписанных и переменах, которых требуют сердца. При этом многие из них даже не знают, каким в жизни был их кумир.

В память о трагических событиях, произошедших 36 лет назад, 5-tv.ru решил напомнить о нелегкой судьбе Виктора Цоя и выяснил, какой главный праздник в своей жизни артист так и не отметил и почему все еще не прекращаются споры о причинах его гибели.

«Рожденный под светом звезды по имени Солнце»

Чумичев Александр, Шогин Александр / ТАСС

Виктор Цой запомнился не только своими неординарными хитами и пронзительным голосом, но и необычной внешностью, которую унаследовал от предков-корейцев. В Стране утренней свежести, как поэтически окрестили Корею, певца до сих пор почитают как национальную знаменитость.

«Его очень любят и почитают в Сеуле, там его считают своим. На самом деле он метис: мать у него русская, а они его считают чисто корейским певцом», — рассказывал журналистам в своих интервью отец рок-звезды Роберт Цой.

Легенда отечественной музыки родился в Ленинграде 21 июня 1962 года. Но история о его происхождении довольно запутана и интересна. Она уходит корнями еще в середину XIX столетия, когда коренные корейцы по разным причинам начали переезжать на территорию России.

Кто-то бежал от голода, другие искали покоя от войн, третьи покидали родные края после стихийных бедствий. Почему переехали родственники музыканта, доподлинно неизвестно. Самым дальним предком, о котором известно, является его дедушка — Сын Дюн Цой, который на русский манер стал называть себя Максимом Петровичем. Он родился во Владивостоке, но прожил там недолго.

Когда грянул 1937 год, в СССР начались массовые переселения в Среднюю Азию для организации рисоводческих совхозов. Из дальневосточных регионов буквально за несколько месяцев депортировали более 170 тысяч выходцев из Кореи. Так, родственники Цоя оказались в Казахстане.

Там Максим Петрович получил высшее образование, начал работать, создал семью. Интересно, что деду артиста предложили сотрудничать с НКВД, и в течение почти 15 лет он служил в контрразведке.

Один из пяти детей мужчины — Роберт — уехал в Ленинград, где встретил будущую супругу Валентину, подарившую ему сына Виктора. Но с родителями молодой человек знакомить супругу не спешил, боялся, что строгий отец не оценит его белокурую русскую невесту. Валентина встретилась со свекрами только после рождения сына.

Виктор любил степной пейзаж Казахстана, и ему нравилось проводить время с родственниками по отцу больше, нежели с бабушкой и дедушкой по матери. Особым событием для всей семьи Цоев стало 60-летие Максима Петровича.

Дело в том, что по корейской традиции особыми датами в жизни каждого человека являются первый день рождения, свадьба и этот юбилей. Тогда Виктору было 13, но праздник надолго сохранился в его памяти. Сам музыкант мог отметить наступление своего седьмого десятка в 2022-м. На торжество непременно бы собралась семья со всех уголков света.

С Казахстаном связан и еще один эпизод жизни Цоя. В степях режиссер Рашид Нугманов снимал свой первый фильм «Игла», в котором пригласил сниматься и знаменитого музыканта. В данной ленте зрители еще и услышали один из главных хитов композитора — песню «Звезда по имени Солнце». Возможно, лирический сюжет автору тоже навеяла удивительная природа любимого края.

«Мама, мы все тяжело больны»

Отношения между родителями Виктора были напряженными. Влюбчивый Роберт сделал предложение руки и сердца Валентине прямо в день знакомства. Девушка удивилась пылкости поклонника, но вскоре согласилась стать его женой. Ради избранника она даже стала соблюдать традиции, которые веками блюли его предки. Например, по праздникам женщинам не полагалось садиться за общий стол с мужчинами.

Однако верность и покорность не смогли удержать любимого. Роберт гулял от супруги, а потом завел и вторую семью. В одном из колхозов, где работал мужчина, он встретил новую избранницу — Любу, которой на тот момент исполнился 21 год. Вспыхнул бурный роман. Девушку не остановило даже то, что мужчина был старше ее на полтора десятка лет.

Вскоре она подарила любовнику сына — Леонида. Не в силах метаться между двумя женщинами, Роберт оставил Валентину и Виктора. Но союз с молодой спутницей продлился недолго. Как только у них начали портиться отношения, он вернулся к первой жене. После расставания Люба поставила бывшему условие: не искать контакта с младшим сыном, пока тому не исполнится достаточно лет, чтобы самому решать, общаться с отцом или нет.

Леня узнал правду о своем происхождении лишь в 14 лет, тогда ему также сообщили, что «тот самый Цой» — его родной брат. Однако поговорить со знаменитым родственником ему не удалось. Это случилось через четыре года после гибели Виктора.

С первенцем, по воспоминаниям Роберта, они так и не стали близкими людьми. Единственным увлечением, которое объединяло их обоих, была рыбалка.

В детстве Виктор питал особую привязанность к матери. Валентина всю жизнь проработала учителем физкультуры, и в первые годы учебы будущий музыкант много времени проводил с ней. Вероятно, это помогало ему справляться с насмешками одноклассников, которые дразнили его по поводу внешности, называли «китайцем» или «японцем». Глумиться над Цоем не стеснялись и другие. По воспоминаниям близких, все нападки прекратились только после того, как музыкант стал знаменитым.

«В детстве меня дразнили «японцем», и я очень обижался. Сейчас мне в голову не придет выяснять, кто по национальности мои друзья. Есть среди них русские, украинцы, евреи, армяне… Но это не мешает нам общаться. Я думаю, вести такой учет просто глупо. Люди не делятся на хороших немцев и плохих французов», — говорил сам музыкант в одном из интервью, которое опубликовано в книге Виталия Калгина «Виктор Цой и его «Кино».

«Я знаю, мое дерево в этом городе обречено»

Первым аккордам на гитаре Цоя научил отец, но даже он не мог предположить, что сын станет знаменитым музыкантом. Родители считали, что Виктору уготована судьба великого художника. Уже в начальной школе он проявлял способности к этому виду искусства.

«Тут же мать схватила и повела его в Дом пионеров на Невском проспекте, и с третьего-четвертого класса он ездил туда, в детскую студию рисования. Участвовал в выставках. А когда вырос — без труда поступил в Серовское училище. Туда ведь очень трудно поступить! А он с легкостью, его с руками и ногами сразу взяли. И с такой же легкостью он оттуда вылетел», — вспоминал Роберт Цой.

Работа Виктора Цоя «Картину написать не успел». © РИА Новости / Алексей Даничев

Самобытность и оригинальность изобразительной манеры Цоя могли поставить его имя в один ряд со знаменитыми авангардистами Кандинским, Малевичем и Шагалом, но сбыться этому помешала музыка. Молодой человек создал свою первую группу, где проводил все свободное время, совершенно забыв об учебе.

Из-за неуспеваемости студента вскоре отчислили, но он не расстроился и поступил в профессиональное училище на специальность резчика по дереву. Это занятие тоже нравилось Цою. У многих его друзей и сегодня хранятся японские фигурки нэцкэ и пепельницы, сделанные рукой знаменитости.

В этом материале музыкант, вероятно, видел глубокий смысл. К раннему творчеству Цоя относится песня «Дерево». В ней он рассказывает о отождествлении творца с саженцем, который может легко погибнуть в большом городе.

«Я хочу быть кочегаром»

В своей жизни музыканту пришлось освоить и совсем не творческую профессию кочегара. В 80-х все еще действовал закон, согласно которому, для всех «нетрудовых элементов», как тогда говорилось, предусматривалось серьезное наказание за тунеядство. К такой группе относили тех, кто больше четырех месяцев в году не был официально трудоустроен.

Чтобы избежать наказания, но продолжать оставаться в творческом поиске, Виктор Цой принялся искать работу с «гибким» графиком, пусть даже за этот труд платили бы немного. Поначалу он устроился в баню уборщиком. Чтобы справляться с обязанностями, требовался всего час времени. Однако музыканту, который вел преимущественно ночной образ жизни, приходилось срываться с концертов и вечеринок, чтобы с десяти до одиннадцати вечера выполнять свои обязанности.

В то же время какую-нибудь вакансию подыскивал и продюсер Сергей Фирсов. Он предложил рок-звезде устроиться в котельную. Ради этого молодые люди даже направились на курсы кочегаров.

Целых два года жизни знаменитость посвятил этому занятию. Место, которое дарило тепло многим жителям Петроградского района, привлекало друзей и фанатов исполнителя. Когда котельная перестала выполнять свою функцию, там создали музей Виктора Цоя, а на фасаде установили мемориальную доску.

Эта работа не только позволяла уйти от ответственности за тунеядство, но и приносила Цою удовольствие. Он сочинил песню «Я хочу быть кочегаром».

«Я уже не работаю в кочегарке. И на самом деле я этому, конечно, очень рад. В такой работе есть налет романтики — подпольный музыкант, все такое. Но это же ненормально. Это пользы делу не приносит. Гораздо больше пользы в том, чтобы заниматься своим делом, и только им, а не гнуть спину, кидая уголь», — при этом говорил позже музыкант.

Также у него в репертуаре есть композиция «Камчатка». Именно так прозвали район, где находилась котельная, однако, как говорил сам автор, она была написана прежде, чем он туда устроился.

«Перемен требуют наши сердца»

Славу Цой получил как солист и автор песен группы «Кино». Коллектив образовался летом 1981-го, когда будущей звезде было всего 19 лет. Поначалу ансамбль назывался «Гарин и гиперболоиды», что было отсылкой к одному из романов Алексея Толстого. В нем состояло три участника. В репертуар группы вошли песни, написанные Виктором.

Трио стало завсегдатаем музыкальных квартирников, но в таком составе просуществовало недолго. Барабанщика Олега Валинского призвали в армию, а после службы он решил оставить сценическое прошлое, посвятив себя науке.

Оставшись вдвоем Виктор Цой и его коллега Алексей Рыбин продолжили прокладывать себе дорогу на музыкальный Олимп и влились в ряды питерского рок-клуба. Там на молодых исполнителей обратил внимание продюсер Борис Гребенщиков*, который вызвался продвигать ребят. Он помогал не только с концертами, но и просил музыкантов собственной группы «Аквариум» подыгрывать дуэту.

«Знакомство с ним (Борисом Гребенщиковым) — это вообще мистика. Ехали вместе в электричке… Кажется, в электричке. Он услышал, как я пою, и сам подошел, предложил помощь. Если бы я не знал БГ, не слышал о нем, то, наверное, испугался бы такого напора. Мне было тогда лет 17. Было у меня песни три написано, в общем, только-только начинал. И мы встретились в ресторане, на каком-то дне рождения. Там я спел „Мои друзья“. Познакомились, но довольно долго не встречались. Потом был концерт „Аквариума“ в университете, на обратном пути в электричке я попел еще несколько песен. Потом опять какой-то день рождения, и тут разговор — добрые слова Бориса, обещания помочь нам…», — рассказывал музыкант.

Примерно в это же время появилось и новое название — «Кино». Молодые люди долго думали над новым именем, поскольку «Гарин и гиперболоиды» трудно воспринималось слушателями. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Помня о народной мудрости, молодые люди вели нешуточные споры. Нужно было подобрать что-то краткое и емкое. И вот однажды, идя домой от метро, участники увидели светящуюся вывеску «Кино». После многодневных конфликтов это название показалось лучшим вариантом.

Александр Чумичев, Александр Шог / ТАСС

По образу знаменитых The Beatles, горячо любимой Виктором, группа позже превратилась в квартет. Однако испытание славой дружба Цоя и Рыбина не выдержала. После конфликта через год после создания «Кино» второй основатель коллектива покинул группу.

Дебютный альбом исполнители назвали «45» по продолжительности всех включенных в него композиций в минутах. Слушатели до сих пор приходят в восторг, когда слышат «Восьмиклассницу», «Электричку» и «Алюминиевые огурцы».

Кстати, долгое время считалось, что у той самой восьмиклассницы нет прототипа. Но реальная девушка существовала — 20-летний Цой тогда много гулял с 15-летней Дженни Яснец. Их познакомил общий друг — художник Андрей Медведев. Именно ему Цой и принес кассету с записью, сказав: «Песня посвящена Дженни». Сама Дженни узнала об этом только спустя много лет.

После выхода альбома группа начала давать собственные концерты. Однако прорывным моментом для коллектива стал выход песни «Группа крови», эти строки подхватили абсолютно все. Также на особую популярность повлияло и участие Цоя в кинофильмах. Например, привлечь внимание к «Кино» помогла картина «Асса». История на экране завершается под песню «Перемен!». После просмотра зрители старательно подбирали аккорды композиции, чтобы иметь возможность вместе с друзьями исполнить любимый хит.

Благодаря своему неординарному творчеству коллектив приобрел популярность не только в СССР, но и за границей.

«Мне надо чем-то лечить душевные травмы»

Но судьба группы могла быть иной. В 1983-м Виктору пришло время служить в рядах Советской Армии. Родители настаивали, что сын должен поступить, как полагается мужчине. Однако сам артист решил «откосить».

Знакомые рок-звезды говорят, что ради «белого билета» музыкант разыграл врачей: инсценировал попытку самоубийства и сам вызвал скорую.

«”Косил» под то, что он полностью отмороженный. Но на самом деле все было довольно смешно, и санитары его даже забирать не хотели. Но потом забрали все-таки. И все, он попал в больницу, где провел почти месяц. Песню «Транквилизатор» он написал, вернувшись из больницы, это известный факт», — рассказывает друг артиста, писатель Виталий Калгин.

Но оказалось, что угодить в психиатрическую клинику было не самой забавной идеей. Несмотря на то, что диагноз — маниакально-депрессивный психоз — по версии близких, был разыгран, медики лечили Цоя по-настоящему. Родные вспоминают, что после больницы у него расшаталась психика и ухудшилось здоровье.

«Очень в армию не хотелось идти. Как-то не вовремя это было. И настроение не то… В психушке было веселее», — говорил о том периоде сам музыкант.

«Когда твоя девушка больна»

В творчестве исполнителя есть немало песен о любви. Многие из них у современников артиста ассоциируются с какими-то приятными воспоминаниями: первым танцем на дискотеке, незабываемым свиданием или даже свадьбой.

Несмотря на огромную популярность, Виктор Цой оставался довольно замкнутым, поэтому о его личной жизни известно не так много. Например, об отношениях с Дженни, прототипом «Восьмиклассницы», стало известно только в 2020-х. Сами отношения не продлились долго — возможно, сказалась разница в возрасте.

По-настоящему сильное чувство настигло Виктора, когда он познакомился с будущей супругой Марьяной Родованской. Девушка была на четыре года старше избранника, но с первых аккордов, взятых легендарным артистом, стала его преданной фанаткой. Возлюбленная музыканта и не подозревала, что юноша способен на написание таких пронзительных хитов. А со временем ее заметил и сам Цой.

На тот момент Марьяна работала в цирке и мечтала поступить в Мухинское училище, чтобы получить художественное образование. Но ради мужа оставила мечту и работу, стала администратором группы «Кино», помогала с костюмами и организационными вопросами. Своей возлюбленной Цой посвятил две песни: «Дождь для нас» и «Когда твоя девушка больна». Супруга подарила рок-музыканту сына Александра.

Казалось, что все у пары прекрасно, но чувства Виктора к жене быстро угасли, как будто он скопировал отца. На съемках фильма «Асса», в котором Цой сыграл одну из ролей, он познакомился с ассистентом режиссера Натальей Разлоговой. Увлекшись девушкой, Цой бросил семью. Но официально с ней решил не разводиться. После смерти супруга Марьяна взяла на себя издание последних записей Виктора.

«Закрой за мной дверь, я ухожу»

В 1989-м коллектив записал альбом «Звезда по имени Солнце». Музыканты впервые решились записать песни в профессиональной обстановке. Для этого арендовали студию Валерия Леонтьева. Символично, что основной темой хитов в это время стали размышления о смысле жизни. Именно благодаря им в начале 90-х группа «Кино» оказалась на пике популярности.

Вскоре на место директора группы пришел Юрий Айзеншпис. Вместе с ним музыкантов ждало грандиозное творческое будущее: большой тур по России, возможность поработать над новой пластинкой и дать концерты в Японии. Но судьба не дала этому плану осуществиться.

15 августа 1990 года после гастролей Цой находился в Латвии. Утром музыкант отправился на рыбалку. Около одиннадцати утра он решил вернуться, но к месту назначения так и не добрался. На 35-м километре автомобильной трассы Слока-Талсио «Москвич-2141», управляемый Цоем, выехал на встречную полосу и на огромной скорости столкнулся с пустым автобусом «Икарус-250», двигавшемся в своей полосе по всем правилам.

От машины музыканта осталась только задняя часть кузова. Второй водитель выжил. Говорят, что в тайне от всех он каждый год приезжает на место гибели артиста почтить его память.

Есть несколько версий, что на самом деле тогда могло произойти. Следствие предложило, что Цой просто уснул за рулем, поскольку судебно-медицинская экспертиза не выявила наличия алкоголя и психотропных препаратов в крови знаменитости.

Монумент Виктору Цою на месте аварии в Латвии. www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Некоторые фанаты уверены, что у Цоя произошел с кем-то конфликт на рыбалке. Говорят, что неизвестные преследовали машину музыканта и заставили «Москвич» свернуть на встречку. Однако эта версия не подтверждается ни свидетелями, которые видели машину звезды незадолго до этого, ни водителем автобуса.

Есть и конспирологическая теория, что Цой, который серьезно влиял на советскую молодежь, очень не нравился спецслужбам. Согласно этой версии, агенты перед ДТП остановили машину музыканта, ввели ему какой-то препарат и поставили авто на первую передачу. Однако эта теория слишком сложна, чтобы быть правдивой. Стоит отметить, что в своем творчестве Виктор мало внимания уделял политическим темам, чем мог бы вызвать недовольство госслужбы.

Еще одна версия, которой придерживаются некоторые фанаты, — сведение счетов с жизнью. Но в тот момент и в личных отношениях, и в творчестве дела у Виктора Цоя шли как нельзя лучше, поэтому явных мотивов свести счеты с жизнью у артиста не было. Хотя в его последних музыкальных и художественных произведениях все-таки можно усмотреть сюжеты, связанные со смертью.

Так или иначе жизнь артиста оборвалась трагически рано. Церемония прощания проходила в родном для кумира миллионов Ленинграде. Проститься пришли десятки тысяч поклонников. Люди со всех концов города стремились попасть на похороны звезды на Богословском кладбище. Однако в последний раз увидеть певца фанаты не смогли — хоронили Виктора в закрытом гробу.

После смерти артиста участники группы «Кино» выпустили альбом, который назвали «Черным». После этого коллектив прекратла свое существование, что не скажешь о песнях, которые до сих пор живут в сердцах слушателей.

В октябре 2025 года группа «Кино» представила пластинку из 12 редких песен. В него вошли такие композиции, как «Вопрос», «Транквилизатор» и «Камчатка» в новых аранжировках, но с оригинальным голосом Виктора Цоя. Название альбома взято из песни «Транквилизатор». В работе приняли участие музыканты оригинального состава и сын Виктора — Александр Цой.

А в июне 2026-го, спустя почти 40 лет после создания, была обнародована считавшаяся утраченной акустическая запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Музыкант написал ее в 1988-м, но категорически отказывался исполнять на концертах и записывать в студии, так как ироничный и пародийный текст содержал намеки на его коллег по ленинградской рок-сцене, включая группы «Алиса» и «Телевизор», и он опасался задеть их чувства.

Песня была записана на пленочный магнитофон Сарой Океррен, дочерью шведского генконсула, которая дружила с группой «Кино». Кассета более 30 лет хранилась в Швеции, пока ее не обнаружил и не оцифровал архивист Сергей Чубраев. Релиз состоялся 21 июня, в день рождения Цоя, в рамках документального фильма «Привет Карлу Густаву».

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.