На подлете к Москве сбито еще три беспилотника ВСУ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Число уничтоженных БПЛА достигло 15.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 15 августа: новости

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице. Таким образом, число пораженных БПЛА достигло 15.

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр на канале в МАКС.

Ранее около 3:00 Собянин сообщил об отражении атаки семи беспилотников, летевших на Москву. В 5:00 он заявил о сбитии еще пяти БПЛА.

Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву с применением дронов, силы ПВО продолжают перехватывать и сбивать группы беспилотников.

Остальные российские регионы также регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак на мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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