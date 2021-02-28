ТОП-10 лучших фильмов XXI века — версия Empire

|
Карина Бернтгольц
30 614

Эксперты журнала Empire составили рейтинг кинокартин, вышедших на экраны с 1 января 2001 года.

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Безумный Макс: Дорога ярости", «Властелин колец: Братство кольца», "Темный рыцарь"

Эксперты популярного британского журнала Empire представили рейтинг лучших фильмов XXI века. Как отмечает «Экономика сегодня», список возглавил боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера «Безумный Макс. Дорога ярости». Аналитики назвали кинокартину «бескомпромиссным произведением искусства».

Второе место заняла первая часть фантастической трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». На третьей строчке — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Эксперты высоко оценили актерскую игру Хита Леджера, исполнившего роль Джокера.

На четвертой позиции в рейтинге расположился фантастический боевик «Начало» Кристофера Нолана. Пятерку лидеров замыкает драма «Лунный свет» Барри Дженкинса.

В десятку лучших кинокартин XXI века также вошли драма Дэвида Финчера «Социальная сеть», приключенческий фильм Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война бесконечности», социальный хоррор «Прочь» Джордана Пила, драматическая сказка «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо и мелодрама Софии Копполы «Трудности перевода».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-10 фильмов, которые нравятся россиянам.

Читайте также

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
74.44
0.97 90.37
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Война, бунты, бедность: чего Украина добилась к седьмой годовщине Майдана?
9:54
Водовоз протаранил УАЗ: двое полицейских погибли в ДТП в Дагестане
9:39
Напали трое молодчиков: новые детали избиения музыканта «Машины времени»
9:30
Тест: Угадай российскую актрису по глазам
9:28
«Поеду ли еще раз?» — Савичева объяснила свой провал на «Евровидении»
9:20
Тест: Умнее ли вы девятиклассника?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака
Месяц любви и Нептун в Рыбах: астропрогноз на март 2021 года
«Не сказала спасибо»: директор «Ленкома» раскрыл зарплату неработающей Поргиной
Герои благородных кровей. Чем запомнился скончавшийся Дмитрий Писаренко?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака