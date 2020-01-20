«Ситуация не такая трагичная»: Худрук «Мюзик-Холла» рассказал, как его обманул аферист

Художественный руководитель театра «Мюзик-холл» Фабио Мастранджело прокомментировал распространившиеся в СМИ сведения о том, что якобы отдал мошеннику при покупке квартиры 15 миллионов рублей и не получил их обратно. Как впоследствии выяснилось, злоумышленник получил деньги за апартаменты сразу от нескольких хозяев и не вернул.

Как пояснил Фабио в интервью 5-tv.ru, он действительно стал жертвой обмана, однако не сейчас, а полгода назад. Кроме того, сумма, которую он заплатил аферисту, была не такой крупной. По словам итальянского дирижера, он отдал за квартиру на улице Воскова в Санкт-Петербурге 500 тысяч рублей и до сих пор не получил всю сумму обратно.

«К сожалению, владелец этой квартиры оказался мошенником, и я до сих пор жду деньги обратно. Но, слава Богу, ситуация не такая трагичная. Речь о 15 миллионах не идет. Это была стоимость всей квартиры, но не все деньги были оплачены. Получилось так, по-моему, что квартира была якобы продана нескольким людям одновременно, и вот мы все мы попали», — рассказал Мастранджело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдову владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича обманула на 1,5 миллиона рублей давняя приятельница.