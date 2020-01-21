Заветная мечта юного крымчанина исполнилась благодаря «Елке желаний»

Еще одну новогоднюю мечту маленького жителя России с «Елки желаний» исполнили сегодня в Петербурге. Кирилл, которому исполнилось 11 лет, приехал из Крыма в Северную столицу и побывал на борту самого мощного атомного ледокола — «Арктика».

Поездку мечты организовал глава Республики Сергей Аксенов. Мальчику, его маме и брату устроили экскурсию по Балтийскому заводу, где построили ледокол. Также гости поднялись на борт судна, которое будет полностью готово к работе в конце весны. Кирилл побывал на капитанском мостике, в камбузе, в каютах и машинном зале.

У ребенка серьезные проблемы со здоровьем, мальчик перенес более 20 операций. При этом он хорошо учится, любит корабли и военную технику — поэтому и отправил именно такую заявку на президентскую «Елку желаний».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мечта юного жителя Новгородской области исполнилась благодаря «Елке желаний».