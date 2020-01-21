Десятки спортсменов присоединились к процессу между WADA и РУСАДА

К судебному спору между Всемирным допинговым агентством (WADA) и РУСАДА присоединились десятки опытных спортсменов, молодых атлетов, российские и международные спортивные федерации, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Все они считают несправедливым применение к ним ограничений и запретов со стороны WADA. В понедельник срок присоединения к иску истек.

Ранее WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд с просьбой отстранить наших спортсменов от крупных соревнований якобы за нарушение допинговых правил. РУСАДА с этими санкциями не соглашается.

«Это также затрагивает интересы спортсмена. То есть ему не разрешают участвовать на Олимпийских играх под флагом своей страны, слушать гимн, если таковой будет играться в его честь. Или мы не имеем права принимать международные старты на территории России. На каком основании?! Это все грязная, смешанная политика со спортом, вот и все», — считает президент Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Елена Вяльбе.

«Очень многих невиновных спортсменов, не запятнавших свою репутацию допинговыми историями, я считаю, что к ним несправедливо применять групповую ответственность за нарушения отдельных спортсменов. И надеюсь, суд примет справедливое решение и постановление WADA будет отменено», — заявил чемпион по греко-римской борьбе Данила Сотников.

Ограничения, которые касаются наших спортсменов, могут вступить в силу только после вердикта Спортивного арбитражного суда Лозанны. Процесс может затянуться на полгода, считают эксперты.

На этом фоне странным выглядит отказ Британии предоставить WADA допинг-пробы четырехкратного олимпийского чемпиона, бегуна на длинные дистанции Мо Фара. Что вызвало волну возмущения в спортивном мире.

Крупнейшие издания вышли с материалами про политику двойных стандартов, вспоминая скандалы с нашими спортсменами. Подробности у Леонида Китраря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия обжалует в суде Лозанны лишение права на участие в мировых турнирах.