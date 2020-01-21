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  4. В Донецке застрелен замкомандира полка ВВ МВД ДНР Алексей «Грин»

В Донецке застрелен замкомандира полка ВВ МВД ДНР Алексей «Грин»

, 3:18 | Василий Заика Фото 40

Подробной информации о гибели одного из руководителей спецподразделения нет.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Аверин; Facebook @marina.harkova.5

Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей «Грин» застрелен вечером 20 января. Информацию о происшествии подтвердила на своей странице в Facebook военный корреспондент Марина Харькова.

«Все-таки, увы, да. Застрелен замком известного подразделения по имени Алексей, позывной Грин…», — говорится в опубликованном сообщении.

Более подробной информации о произошедшем инциденте нет. В комментариях под постом военкора начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов почтил память погибшего.

«Ты был настоящим русским офицером и боевым командиром. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!», — говорится в сообщении.

Facebook @marina.harkova.5

Ранее 5-tv.ru сообщал, что улице в Симферополе присвоят имя убитого главы ДНР Александра Захарченко.

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