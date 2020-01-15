Улице в Симферополе присвоят имя убитого главы ДНР Александра Захарченко

Улицу в одном из новых микрорайонов Симферополя назовут именем погибшего первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко написал в Facebook.

«Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоят имя первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко», — сообщил парламентарий.

Он добавил, что это решение было принято на заседании комиссии Симферополя по изменению названий улиц.

«Этот человек навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом», — добавил Козенко.

Как отмечает сайт KP.RU, в Симферополе также могут появиться улицы, названные в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, представителя РФ в ООН Виталия Чуркина и других значимых людей в истории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в годовщину гибели Александра Захарченко в Донецке установили его бюст. Бывший глава ДНР погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе в центре Донецка.