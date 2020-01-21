«Фигура девочки»: Вика Цыганова в закрытом купальнике восхитила фанатов

Певица Вика Цыганова в своем аккаунте в Instagram выложила ролик, на кадрах которого позирует под искусственным дождем у бассейна в закрытом купальнике во время отдыха в Таиланде. 56-летняя звезда русского шансона «прогуливается» под струями воды и посылает пользователям воздушные поцелуи.

«Уже вечер… Можно немного похулиганить! Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! Не судите строго», — написала Вика Цыганова в своем посте.

Instagram @vika.tsyganova

Фанаты исполнительницы пришли в восхищение от своего кумира. Большинство пользователей отметили, что Вика Цыганова прекрасно выглядит и находится в отличной физической форме.

«Фигура девочки! Бомба!»

«Стройная, грациозная как лань, всем пример, как надо сохранять себя»

«Вы — чудесная!»

«Фигура — отпад!»

«Очень стройненькая», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вика Цыганова зажигательно станцевала на яхте.