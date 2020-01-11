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Успенская призналась, что Киркоров хотел на ней жениться

, 6:37 | Светлана Александрова 42

Конфликт двух звезд урегулирован, королева русского шансона и король российской поп-эстрады помирились.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Прошедший 2019 год оказался для Любови Успенской, по ее признанию, одним из самых тяжелых в жизни, пишут Дни.ру. Однако в будущее певица смотрит с надеждой, не все в ушедшем году было мрачно, считает она.

«2019 год был очень насыщенным️. Он принес много нового и интересного. Уверена, 2020-й нас тоже порадует!», — написала Успенская в своем Instagram, поздравляя поклонников с Новым годом.

Instagram @uspenskayalubov_official

Так, незадолго до Нового года артистка помирилась с давним другом Филиппом Киркоровым. В 2017 году вслед за королем поп-эстрады она открыла в Москве караоке-бар, и, говорят, именно конкуренция рассорила двух звезд.

«Уже помирилась. Недавно он позвонил мне, сказал, давай не будем журналистам давать повод, пожалуйста, я тебя люблю, и никогда в жизни не хочу быть с тобой в ссоре, ты не та женщина, с которой можно ругаться», — рассказала Успенская в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону.

Ему же она призналась, что действительно, Филипп Киркоров когда-то хотел на ней жениться.

«Ну, хотел, было дело… Но Филипп же тоже такая штучка… Он же влюбляется только в таланты. Он очень любил и любит меня как певицу, это бесспорно. И он как раз уже был в Америке, у него были гастроли… И он пришел ко мне в дом, пел мои песни и, честно говоря, это было видно, это не то, что там он играл… Я верю, что у него были такие, может быть, планы», — рассказала певица.

Однако свадьбе не суждено было случиться, Успенская была в тот момент замужем. Она и сейчас формально замужем, но живут супруги отдельно — «сепарет», как выразилась Успенская. И менять что-либо в своей жизни артистка не планирует.

«Мне мужчины мешают жить, мешают петь, они меня тормозят. Я уже поняла это давно», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Любовь Успенскую встретили зрители на Украине.

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