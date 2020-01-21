«Мои любимые мальчишки»: Елена Малышева показала подросших внуков

Фотографиями подросших внуков поделилась с подписчиками Елена Малышева. Ведущая программы «Жить здорово!» выложила в Instagram два снимка с наследниками — старшим Артуром и младшим Игорем, сделанные в январе 2019 и 2020 годов. На них видно, как за короткий срок изменились дети. О том, как они поменялись изнутри, теледива рассказала в тексте поста.

«Мои любимые мальчишки. Старшему на этой неделе пять лет, младшему полтора года. Старший серьезный и взрослый. Читает по-русски и по-английски и на двух языках пишет печатными буквами. Играет на пианино двумя руками. Прекрасно складывает и вычитает до 20. Младший начал говорить. Пока маленькие слова: мама, пара, дядя, Баба. Активный и смешной. Очень смешно показывает и рассказывает, как говорят животные. Мои хорошие Король Артур и Князь Игорь», — описала ребят любящая бабушка.

Instagram @malysheva.live

Внуков Малышевой подарил старший сын Юрий. Ему сейчас 31 год. Второй сын телеведущей Василий младше брата на год. Пока молодой человек холост. Елена надеется, что он пойдет по стопам Юрия и обзаведется потомством.

«Моему внуку на следующей неделе тоже пять, но он, к сожалению, только учится правильно говорить, а ваш умничка»;

«Счастливая, молодая бабушка! Дай бог здоровья малышам, а вам долгих лет, чтоб были свидетелями их достижений!»

«Здоровья малышам! Желаю, чтобы бабушкины титулы „король“ и „князь“ оправдались!» — отозвались поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Стриженова показала забавное видео с подросшим внуком.