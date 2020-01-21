Владелец киноцентра «Соловей» отдал мошеннику один миллион долларов

Владелец киноцентра «Соловей на Красной Пресне» в Москве Сергей Черкашин отдал мошеннику один миллион долларов США (почти 58,5 миллиона рублей на момент преступления). Как стало известно 5-tv.ru, об этом он сообщил в своем заявлении в полицию.

Инцидент произошел еще в мае 2015 года. Тогда Черкашин встретился в здании киноцентра с человеком, который обещал ему подготовить все необходимые документы для строительства нового здания на месте кинотеатра. Получив деньги, мошенник скрылся.

Вечером 20 января 2020 года полицейские задержали по подозрению в совершении преступления предпринимателя Елену Аксенову. В качестве меры пресечения ее оставили под подпиской о невыезде.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. Он находится на Дружинниковской улице, владение 15. Он был одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы — в нем располагались 24 зала.

В декабре прошлого года 5-tv.ru сообщал, что московский кинотеатр «Соловей» начали сносить. Собственник здания получил разрешение на строительство гостиницы на его месте в октябре 2018 года.