Московский кинотеатр «Соловей» начали сносить

Начался снос московского кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне. Спецтехника на месте разрушает фасад здания. Работы завершат к марту 2020 года, уточняет ТАСС.

Как заявлял бенефициар комплекса Вадим Меркин, объект не соответствовал требованиям пожарной безопасности и мог бы повторить судьбу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня». На его месте он обещал построить новое здание с кинозалами.

«Соловей» закрылся для зрителей 1 декабря. В тот же день в Москве прошел митинг против его сноса. В защиту кинотеатра высказался и министр культуры РФ Владимир Мединский. Киноцентр на Красной Пресне с 1989 года был одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы и одним из главных мест столицы для показа авторского кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Белгородской области пообещал выплатить каждому жильцу разрушенного дома по 30 тысяч.