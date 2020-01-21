Очевидцы сообщают о пожаре в детской поликлинике в Москве

Очевидцы сообщают о пожаре в здании детской поликлиники № 69 на улице Азовского в Москве. По словам свидетелей, густой белый дым валит из окна второго этажа.
В настоящий момент идет эвакуация из лечебного учреждения.
Информация уточняется.
Сегодня, 11:26 | Нюра Незванова Происшествия 18
Возгорание предположительно произошло в лечебном учреждении на улице Азовская.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Очевидцы сообщают о пожаре в здании детской поликлиники № 69 на улице Азовского в Москве. По словам свидетелей, густой белый дым валит из окна второго этажа.
В настоящий момент идет эвакуация из лечебного учреждения.
Информация уточняется.
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