  1. Пятый канал
  4. Очевидцы сообщают о пожаре в детской поликлинике в Москве

Очевидцы сообщают о пожаре в детской поликлинике в Москве

, 11:26 | Нюра Незванова 18

Возгорание предположительно произошло в лечебном учреждении на улице Азовская.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Очевидцы сообщают о пожаре в здании детской поликлиники № 69 на улице Азовского в Москве. По словам свидетелей, густой белый дым валит из окна второго этажа.

В настоящий момент идет эвакуация из лечебного учреждения.

Информация уточняется.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Последние новости

11:26
Очевидцы сообщают о пожаре в детской поликлинике в Москве
11:25
Уровень воды в Неве поднялся почти на 1,5 метра из-за сильного ветра
11:14
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
11:05
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
10:51
«Не было никакого дебоша»: адвокат опроверг задержание Гуфа в аэропорту Абу-Даби
10:43
Стала известна причина пожара, унесшего жизни 11 человек в Томской области

Сейчас читают

Гороскоп на 21 января: Убывающая Луна благоволит к новым любовным впечатлениям
Емельянов день: что ни в коем случае нельзя делать 21 января
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]