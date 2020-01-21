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  4. Почему 11 человек не смогли выбраться из горящего здания в Томске

Почему 11 человек не смогли выбраться из горящего здания в Томске

, 15:08 Эфирная новость 99

Помещения, не предназначенные для проживания людей, вспыхнули рано утром, огонь в деревянном строении распространялся стремительно.

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Фото, видео: ВКонтакте @tomskhp; 5-tv.ru

Следственный комитет выясняет обстоятельства страшной трагедии в Томской области. Этой ночью там в пожаре погибли 11 человек. Все — работники местной пилорамы, принадлежащей китайской фирме. Выяснилось, что сгоревшее здание, в котором жили люди, не было для этого предназначено. Старое деревянное строение вспыхнуло моментально, а на окнах стояли решетки — выбраться из огненной ловушки удалось лишь двоим.

Пожарные пытались справиться с огнем больше четырех часов. Только когда это удалось, обнаружили тела. Десять погибших — граждане Узбекистана. Еще одна жертва — россиянка. Сейчас на месте работают следователи. Предварительно, пожар случился из-за неисправности электрооборудования. Детали трагедии и первые версии случившегося, смотрите в сюжете Татьяны Салимовой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, причиной пожара в общежитии в Томской области называли самодельный обогреватель.

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