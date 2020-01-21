Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора

Президент России Владимир Путин поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генерального прокурора.

Ранее комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и назначить на нее замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Путин 20 января предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на этот пост.

Чайка стал третьим по продолжительности нахождения на своем посту руководителем прокуратуры России за всю ее почти 300-летнюю историю. Он был назначен на должность генерального прокурора РФ 23 июня 2006 года и возглавляет прокуратуру России 13 лет и семь месяцев.