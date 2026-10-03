Засуха в одном месте, наводнение в другом: как изменится климат в России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Глава РАН Геннадий Красников ожидает сохранения тенденции к потеплению и роста числа необычных погодных явлений.

Как изменится погода в России в ближайшее время

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
Погода

Красников спрогнозировал сохранение тенденции к потеплению в России

Температура на территории России растет в два раза быстрее, чем на других территориях, а тенденция к потеплению сохранится. Об этом глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, изменения климата будут сопровождаться увеличением числа нехарактерных погодных явлений, в том числе торнадо. В одних местах при этом возможны засухи, в других — наводнения.

Красников отметил, что российские климатологи составляют прогнозы на пять лет вперед. Они позволяют оценить общие особенности года, но не предсказать погоду на каждый конкретный день.

«Они не могут быть точными по дням, но в целом год охарактеризовать они в состоянии… Мы пока будем идти в нынешнем тренде — то есть увеличение тепла», — пояснил академик.

Отдельно глава РАН прокомментировал предположения о пике Эль-Ниньо в ноябре. Это явление связано с аномальным повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на взаимодействие океана и атмосферы.

Красников подчеркнул, что прогнозировать такие процессы сложно: модели должны учитывать температуру и соленость воды, а также другие течения. По его словам, прежние прогнозы оправдывались не всегда, а сроки предстоящих изменений остаются вопросом.

Говоря о возможном извержении Йеллоустоунского супервулкана, академик призвал учитывать масштаб времени, которым оперируют специалисты.

«Иногда пять тысяч лет считается «вот-вот», — заметил он.

Красников добавил, что вулканическую активность постоянно отслеживают. Однако сложность процессов накопления и высвобождения энергии в земной коре не всегда позволяет исследователям получить полную картину.

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