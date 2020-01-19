Врач рассказал, что делать при резких перепадах температуры

Метеозависимые люди должны соблюдать несколько простых правил, чтобы легко перенести период резких перепадов температуры. Об этом и самих правилах рассказал глава Уральского института кардиологии Ян Габинский.

«Хорошо было бы, если бы метеозависимые люди следили за своим артериальным давлением. И еще, чтобы не забывали принимать лекарства, потому что это очень важно», — цитирует врача URA.RU.

Кардиолог добавил, что в нестабильную погоду метеозависимым людям следует избегать физических нагрузок. По возможности лучше остаться дома и постоянно контролировать состояние своего здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Санкт-Петербурге погода будет оставаться аномально теплой еще две недели. Перепады температуры составят до 12 градусов.