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Врач рассказал, что делать при резких перепадах температуры

, 15:13 | Игорь Рязов 10

Метеозависимые люди должны придерживаться ряда рекомендаций в периоды резкого потепления и похолодания.

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Тема:
Погода 4182

Метеозависимые люди должны соблюдать несколько простых правил, чтобы легко перенести период резких перепадов температуры. Об этом и самих правилах рассказал глава Уральского института кардиологии Ян Габинский.

«Хорошо было бы, если бы метеозависимые люди следили за своим артериальным давлением. И еще, чтобы не забывали принимать лекарства, потому что это очень важно», — цитирует врача URA.RU.

Кардиолог добавил, что в нестабильную погоду метеозависимым людям следует избегать физических нагрузок. По возможности лучше остаться дома и постоянно контролировать состояние своего здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Санкт-Петербурге погода будет оставаться аномально теплой еще две недели. Перепады температуры составят до 12 градусов.

Тема:
Погода 4182
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