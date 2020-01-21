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Брэд Питт рассказал об интимном прозвище, которое ему дал Леонардо ди Каприо

, 18:12 | Сергей Зеленский Видео 62

Между знаменитыми актерами на съемках «Однажды в Голливуде» сложились дружеские отношения, что не мешает им подкалывать друг друга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Javier Rojas; Reuters

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал его оскароносный коллега Леонардо Ди Каприо на съемках фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», пишет издание Entertainment Weekly.

«Он называет меня „любовником“. Это немного смущает меня, но я уже смирился», — сказал он журналистам на премии Гильдии киноактеров.

Питт объяснил, что во время работы в кино большинство коллег-актеров сближается — они с уважением относятся, но при этом подшучивают друг над другом.

«Все это довольно просто», — добавил он.

Ранее во время своей речи на «Золотой глобусе» Брэд Питт раскрыл, что ласково называет Ди Каприо по первым буквам его полного имени — LDC.

Как рассказывал 5-tv.ru, Брэд Питт впервые получил премию Гильдии киноактеров за роль второго плана в картине Тарантино «Однажды в Голливуде».

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