Брэд Питт рассказал об интимном прозвище, которое ему дал Леонардо ди Каприо

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал его оскароносный коллега Леонардо Ди Каприо на съемках фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», пишет издание Entertainment Weekly.

«Он называет меня „любовником“. Это немного смущает меня, но я уже смирился», — сказал он журналистам на премии Гильдии киноактеров.

Питт объяснил, что во время работы в кино большинство коллег-актеров сближается — они с уважением относятся, но при этом подшучивают друг над другом.

«Все это довольно просто», — добавил он.

Ранее во время своей речи на «Золотой глобусе» Брэд Питт раскрыл, что ласково называет Ди Каприо по первым буквам его полного имени — LDC.

Как рассказывал 5-tv.ru, Брэд Питт впервые получил премию Гильдии киноактеров за роль второго плана в картине Тарантино «Однажды в Голливуде».