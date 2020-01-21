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Зачем Кокорину переход в «Сочи» — мнение футбольного эксперта

, 19:41 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 43

Обозреватель и советский футболист Евгений Ловчев объяснил, чем может быть полезна «Зениту» аренда Александра Кокорина другой командой до конца сезона.

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Фото, видео: Twitter @EvLovchev; www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

Тема:
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Спортивный обозреватель и экс-футболист Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в «Сочи» по договору аренды. 

По мнению Ловчева, дело здесь не в громком скандале с участием Кокорина. Проблема в том, что после тюремного заключения Александр не успел достаточно восстановиться, чтобы соответствовать спортивному уровню «Зенита». А временный переход в другую команду даст Кокорину возможность проявить себя на поле и понаблюдать за ним со стороны.

«Я вам скажу такую вещь: конечно, хотели, чтобы Кокорин восстановил форму и заиграл бы в сборной, помог бы „Зениту“. Но тренер видит, что он не в таком порядке, понимает, что сейчас борьба пойдет, они будут удерживать первое место. Времени на то, чтобы ему давать играть, не будет. И Дзюба впереди, и Азмун. Довольно забивающие игроки. Он не наберет форму, чтобы показать, надо ли продлевать с ним контракт. Контракт с ним заканчивается летом. Понятно, что и „Сочи“ заинтересован в переходе», — пояснил обозреватель в беседе с 5-tv.ru.

При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак официально информацию о переходе пока не подтверждал — напротив, общаясь в соцсетях с фанатами, он подчеркнул, что Кокорин команде «по-прежнему нужен».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кокорин в составе «Зенита» в матче с «Аль-Увайнахом» забил несколько голов на первых же минутах игры.

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