Спортивный обозреватель и экс-футболист Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в «Сочи» по договору аренды.

По мнению Ловчева, дело здесь не в громком скандале с участием Кокорина. Проблема в том, что после тюремного заключения Александр не успел достаточно восстановиться, чтобы соответствовать спортивному уровню «Зенита». А временный переход в другую команду даст Кокорину возможность проявить себя на поле и понаблюдать за ним со стороны.

«Я вам скажу такую вещь: конечно, хотели, чтобы Кокорин восстановил форму и заиграл бы в сборной, помог бы „Зениту“. Но тренер видит, что он не в таком порядке, понимает, что сейчас борьба пойдет, они будут удерживать первое место. Времени на то, чтобы ему давать играть, не будет. И Дзюба впереди, и Азмун. Довольно забивающие игроки. Он не наберет форму, чтобы показать, надо ли продлевать с ним контракт. Контракт с ним заканчивается летом. Понятно, что и „Сочи“ заинтересован в переходе», — пояснил обозреватель в беседе с 5-tv.ru.

При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак официально информацию о переходе пока не подтверждал — напротив, общаясь в соцсетях с фанатами, он подчеркнул, что Кокорин команде «по-прежнему нужен».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кокорин в составе «Зенита» в матче с «Аль-Увайнахом» забил несколько голов на первых же минутах игры.