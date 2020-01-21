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  4. Фанаты «Зенита» запустили в соцсетях хэштег #ОставьтеКокорина

Фанаты «Зенита» запустили в соцсетях хэштег #ОставьтеКокорина

, 21:29 | Сергей Зеленский 32

Болельщики возмущены информацией о переходе форварда сине-бело-голубых в ФК «Сочи».

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Wilf

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 351

Болельщики петербургского «Зенита» недовольны решением футбольного клуба отправить нападающего Александра Кокорина до конца сезона на правах аренды в «Сочи». В социальных сетях появился хэштег #ОставьтеКокорина, а также многочисленные вопросы к руководству сине-бело-голубых.

21 января в Катаре «Зенит» в товарищеском матче разгромил местную команду «Аль-Увайнах» со счетом 10:0, причем три гола забил Кокорин.

Скандально известный спортсмен больше года не участвовал в официальных матчах, так как отбывал наказание за участие в двух резонансных драках в центре Москвы. Осенью футболист вышел на свободу и вернулся в «Зенит».

Обозреватель и советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал 5-tv.ru, зачем Кокорину переход в «Сочи».

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 351
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