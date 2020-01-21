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  4. Правительство РФ должно утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины продовольственной безопасности

Правительство РФ должно утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины продовольственной безопасности

, 21:50 | Марина Неруцких Срочная новость 41

На выполнение этой задачи, Указом президента Владимира Путина новому кабинету министров дается три месяца.

Новое правительство России должно в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины продовольственной безопасности. Соответствующий Указ подписал президентРФ Владимир Путин.

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