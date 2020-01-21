Новое правительство России должно в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины продовольственной безопасности. Соответствующий Указ подписал президентРФ Владимир Путин.
Правительство РФ должно утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины продовольственной безопасности
Сегодня, 21:50 | Марина Неруцких Общество Срочная новость 41
На выполнение этой задачи, Указом президента Владимира Путина новому кабинету министров дается три месяца.
Читайте также
+3° 752 мм рт. ст.
60%
60%
61.86
0.39 68.62
0.41
0.39 68.62
0.41
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 21:59
- Коллекторские агентства в России могут запретить
- 21:50
- Правительство РФ должно утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины продовольственной безопасности
- 21:44
- Мишустин поставил задачи перед обновленным составом правительства РФ
- 21:29
- Фанаты «Зенита» запустили в соцсетях хэштег #ОставьтеКокорина
- 21:17
- Звезду сериала «Любить по-русски» экстренно госпитализировали
- 21:00
- Кто вошел в состав обновленного правительства России
Сейчас читают
Новости Lentainform
Загрузка...