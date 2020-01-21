Политолог проанализировал изменения в составе правительства РФ

Политолог Дмитрий Абзалов прокомментировал состав обновленного правительства России. По его мнению, было ожидаемо, что в Кабмине «основные старожилы остались», в частности, министры энергетики, а также промышленности и торговли Александр Новак и Денис Мантуров.

Экономический блок в предыдущем правительстве был «минфиноориентированным», однако после его отставки и потери главой ведомства Антоном Силуановым должности вице-премьера ситуация изменится, считает он.

«Из схемы сохранения денежных средств и агрегации, мобилизации ресурсов мы переходим к схеме эффективного расходования», — пояснил он.

Эксперт полагает — новый премьер-министр Михаил Мишустин сосредоточится на внесении изменений в бюджет РФ и обеспечении эффективного доведения этих средств до регионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто вошел в состав обновленного правительства России. Мишустин провел первое заседание с членами Кабмина и сразу дал ряд поручений.